شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: لا نفكر فى الاحتراف بالوقت الحالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "نعلم جيدا صعوبة مواجهة جنوب افريقيا، ونسعى للتأهل إلى الاولمبياد، والمباريات السابقة منحتنا دفعة، ومباراة الغد هي الأهم وعملنا من اجل تلك اللحظة لمدة سنتين."

تابع: "الكل في حالة تركيز وجاهز تماما للمباراة وأتمنى ان يحالفنا التوفيق غدا ونخطف بطاقة التأهل إلى طوكيو 2020".

اضاف: "كان علينا ضغوطات كبيرة في الدور الاول ونجحنا في التعامل معها مع زيادة أعداد الجمهور، والضغط الوحيد الواقع علينا هو المسئولية تجاه منتخبنا وشعب مصر."

وعن عروض الاحتراف للاعبي المنتخب قال قائد الفريق: "هدفنا هو التاهل للاولمبياد وبالتاكيد كل لاعب يتمنى الاحتراف لكننا لا نفكر الان في هذ الامر، وحال التاهل للاولمبياد وسيكون هناك تفكير بالتاكيد في الاحتراف عقب الانتهاء منها."

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تابع: "اذا كان جنوب افريقيا اقوى دفاع فنحن اقوى هجوم ونجهز للمباراة منذ مباراة الكاميرون."

اضاف: "اتمنى التوفيق للمنتخب الاول ولا افكر في اي شئ الان سوى مباراة الغد والتأهل للاولمبياد."

وقال: "اشكر الجماهير التي تساند منتخبنا ونشعر بهم حيدا ونتمنى ان يحضروا غدا لانهم يصنعون الفارق بدرجة كبيرة، ونتمنى اسعادهم."

واختتم نجم الاهلي تصريحاته قائلا: "لن اتحدث الان عن مستقبلي واستمراري في الاهلي من عدمه نهاية الموسم، الوقت ليس مناسبا الان."