شكرا لقرائتكم ميتشو يمنح حازم إمام راحة من ودية حرس الحدود اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى، يوم الإثنين المقبل، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، ويعد لقاء حرس الحدود آخر اللقاءات الودية التى سيخوضها الأبيض خلال فترة التوقف.
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