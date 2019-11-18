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ميتشو يمنح حازم إمام راحة من ودية حرس الحدود اليوم...

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جدة - عمرو شويل منح الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق راحة من مباراة الفريق الودية أمام حرس الحدود، المقرر لها الرابعة من عصر اليوم، على ملعب النادى الأبيض، بسبب الإصابة.

 

ويعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الخلفية ويخضع لتدريبات علاجية وتأهيلية في الفترة الحالية ومن المنتظر أن يدفع الجهاز الفني للفريق بمحمد عنتر في مركز الظهير الأيمن للفريق خلال ودية اليوم.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى، يوم الإثنين المقبل، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، ويعد لقاء حرس الحدود آخر اللقاءات الودية التى سيخوضها الأبيض خلال فترة التوقف.

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