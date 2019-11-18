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شوقي غريب: المنتخب الأولمبى جيل ذهبى جديد للكرة المصرية...

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جدة - عمرو شويل  

قال شوقى غريب فى المؤتمر الصحفى قبل مواجهة جنوب افريقيا غدا فى نصف النهائى، إن الجيل الحالى سيكون نواة للمنتخب الأول وسيتم الاستعانة بأكثر من لاعب منهم لدعم المنتخب الوطنى الأول وسيفيد الكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

 

أضاف المدير الفنى أن منتخب جنوب افريقيا فريق قوى وصعب ويضم لاعبين مميزين وسبق لنا مواجهته وديا قبل أمم افريقيا، وهو ما يكشف لنا نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس.

 

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تابع أنه عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لمناقشة طريقة لعب المنافس والطريقة الأنسب لمواجهته، مضيفا أن فريقه جاهز تماما لمباراة الغد التى يسعى فيها للفوز وحسم التأهل للأولمبياد.

 

 

 

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