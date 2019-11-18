شكرا لقرائتكم شوقي غريب: المنتخب الأولمبى جيل ذهبى جديد للكرة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أضاف المدير الفنى أن منتخب جنوب افريقيا فريق قوى وصعب ويضم لاعبين مميزين وسبق لنا مواجهته وديا قبل أمم افريقيا، وهو ما يكشف لنا نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس.
تابع أنه عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لمناقشة طريقة لعب المنافس والطريقة الأنسب لمواجهته، مضيفا أن فريقه جاهز تماما لمباراة الغد التى يسعى فيها للفوز وحسم التأهل للأولمبياد.
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