شكرا لقرائتكم الحكام يستعدون للدوري بدورة تقييم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقام الدورة بأحد فنادق القاهرة وتبدأ غدا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل وتتضمن محاضرات نظرية وتدريبات عملية ، يحضر جانب منها وسائل الإعلام.
وتأتي الدورة في إطار استعدادات الحكام لاستئناف مباريات الدوري في أعقاب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
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