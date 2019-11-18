شكرا لقرائتكم الحكام يستعدون للدوري بدورة تقييم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور على مدار الأيام الثلاثة المقبلة دورة تقييم لآداء حكام القسم الممتاز لمسابقة الدوري العام عن مجمل المباريات السابقة.

تقام الدورة بأحد فنادق القاهرة وتبدأ غدا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل وتتضمن محاضرات نظرية وتدريبات عملية ، يحضر جانب منها وسائل الإعلام.

وتأتي الدورة في إطار استعدادات الحكام لاستئناف مباريات الدوري في أعقاب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.