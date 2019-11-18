شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يتحدث عن مواجهة المنتخب الأولمبي وجنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رمضان صبحي قائد المنتخب الاولمبي فى المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء جنوب أفريقيا ان الفريق على اتم الاستعداد لمواجهة جنوب افريقيا غدا في نصف نهائي كاس الامم الافريقية تحت ٢٣ سنة.

وأضاف رمضان صبحي في المؤتمر "نعلم جيدا صعوبة مواجهة جنوب افريقيا، ونسعى للتأهل إلى الاولمبياد، والمباريات السابقة منحتنا دفعة، ومباراة الغد هي الأهم وعملنا من اجل تلك اللحظة لمدة سنتين."

تابع: "الكل في حالة تركيز وجاهز تماما للمباراة واتمنى ان يحالفنا التوفيق غدا ونخطف بطاقة التأهل الى طوكيو ٢٠٢٠.