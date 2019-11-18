شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يتحدث عن مواجهة المنتخب الأولمبي وجنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع: "الكل في حالة تركيز وجاهز تماما للمباراة واتمنى ان يحالفنا التوفيق غدا ونخطف بطاقة التأهل الى طوكيو ٢٠٢٠.
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