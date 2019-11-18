شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. دنيا شريف نجمة اليد: كان نفسى أكون ظابط.. واللى يعاكسنى أمه داعية عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم دنيا شريف نجمة كرة اليد فى النادى الأهلى السابقة وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم.. بحب الرسم جدا. ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟ المكرونة البشاميل ومحشى ورق العنب بعملهم حلو جدا.

دنيا شريف 1 من نجمك المفضل؟ أحمد زكى طبعا أسطورة وبحب كل أعماله. من مطربك المفضل؟ عبد الحليم حافظ.. بحب كل أغانيه جدا. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ ظابط فى القوات الخاصة.

دنيا شريف لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لو لزم الأمر وتطاول يبقى أمه داعية عليه. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ سعاد حسنى طبعا.

دنيا شريف 2 بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال بالنسبالى أحسن كتير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. دنيا شريف نجمة اليد: كان نفسى أكون ظابط.. واللى يعاكسنى أمه داعية عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.