كهربا وزيزو وأيمن أشرف يقودون تشكيل المنتخب أمام جزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام البدرى ، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام جزر القمر فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
ويضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية فى الوسط، وأمامهما أحمد سيد زيزو وتريزيجيه ومحمد مجدى قفشة، وفى الهجوم محمود كهربا.
وكان المنتخب الأول تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى بالتصفيات، ليحتل الفراعنة المركز الثالث فى المجموعة بعد جزر القمر وكينيا.
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