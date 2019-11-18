شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تستعد لاستئناف الدورى بدورة تقييم الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، على مدار الأيام الثلاثة المقبلة دورة تقييم لأداء حكام القسم الممتاز لمسابقة الدورى العام عن مجمل المباريات السابقة.

تقام الدورة بأحد فنادق القاهرة وتبدأ غدا وتستمر حتى الخميس المقبل وتتضمن محاضرات نظرية وتدريبات عملية، يحضر جانب منها وسائل الإعلام.

وتأتى الدورة فى إطار استعدادات الحكام لاستئناف مباريات الدورى فى أعقاب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.