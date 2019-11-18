ذهبيتان وفضيتان حصيلة منتخب الريشة الطائرة فى بطولة الكاميرون الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى المنتخب الوطنى للريشة الطائرة مشاركته فى منافسات بطولة الكاميرون الدولية، ضمن خطة إعداد الفريق للمشاركة فى البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة. وحقق المنتخب الوطنى نتائج مميزة فى البطولة، وحصد 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين، وتوج فريق الزوجى سيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال هادية حسنى وضحى هاني. Advertisements وفى منافسات زوجى المختلط حقق الفريق المصرى المكون من أدهم حاتم وضحى هانى المركز الأول والميدالية الذهبية، فى حين حصد فريق زوجى الرجال المركز الثانى والميدالية الفضية من خلال أحمد صلاح وأدهم حاتم، وفضية أخرى فى زوجى المختلط لكل من، أحمد صلاح وهادية حسني. وضمت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كل من، أحمد صلاح الدين وأدهم حاتم وهادية حسنى وضحى هاني، ومعهم المدير الفنى رامى إبراهيم.

منتخب الريشة

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