سوبر كورة.. هل يستعين الزمالك بـ"طائرة خاصة" فى رحلة الكونغو أمام مازيمبى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك للسفر إلى الكونغو، فجر يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، لمواجهة مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى. وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قرر سفر هانى زاده عضو مجلس إدارة النادى إلى الكونغو يوم 26 من شهر نوفمبر الجارى، ليسبق بعثة الفريق الأبيض قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، خاصة أن هانى زادة المسؤول عن ملف السفريات والبعثات فى النادى الأبيض، وسيقوم عضو مجلس الأبيض بدوره فى تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بتواجد الفريق فى الكونغو قبل سفر البعثة التى ستغادر القاهرة، يوم 27 نوفمبر، والتى سيترأسها حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى. لمعرفة هل يستعين الزمالك بـ"طائرة خاصة" فى رحلة الكونغو أمام مازيمبى؟ عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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