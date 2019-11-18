شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر شوقى غريب فى الثأر للمنتخب الأول من جنوب أفريقيا؟.. المدير الفنى يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، على تقديم الشكر للجهات الأمنية، مشيرا إلى أن الصعود للاعبين فى غرفهم أو حتى السير فى الممر الخاص بهم صعب جداً فى ظل حالة النظام المفروضة داخل الفندق، قائلا، "مبقاش فيه دلوقتى فوضى.. فى نظام والتزام.. لكن زمان كان ممكن تروح معسكرات المنتخب علشان يمضوا لاعيبة لأندية".

وأضاف غريب، فى المؤتمر الصحفى قبل مواجهة جنوب أفريقيا غدا، "الناس مشافتش المنتخب الأولمبى على حقيقته إلا فى بطولة أفريقيا.. وإحنا كل ماتش بنلعب بطريقة وأسلوب يناسب الفريق المنافس، عندنا استراتيجية اتفقنا عليها مع لاعبينا وبكرة هتشوفوا شكل كويس نواجه به جنوب أفريقيا القوى والعنيد واللى بيعرف إزاى لاعيبته بتتحرك فى الملعب".

وعن خروج المنتخب الأول من أمم افريقيا للكبار على يد جنوب أفريقيا، قال المدير الفنى، "المنتخب الأول كان صاحب الفرص الضائعة الأكبر أمام جنوب أفريقيا فى كأس الأمم علشان كده خسر وخرج.. وده وارد فى الكرة، ونحن نلعب غدا للفوز من أجل التأهل للأولمبياد وليس للثأر أو لأى سبب أخر"