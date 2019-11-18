شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يخضع لفحوصات طبية فى ألمانيا تحت إشراف ماير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حمدى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لفحوصات طبية اليوم فى ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير، الخبير الألمانى المتخصص فى جراحات الركبة، الذى سبق له إجراء جراحة الرباط الصليبى لمروان محسن بعد إصابته مع المنتخب فى أمم أفريقيا 2017بالجابون، وذلك استعدادا لإجراء الجراحة التى تحدد لها غدا الثلاثاء بشكل مبدئى، فى انتظار نتائج فحوصات اليوم لاتخاذ القرار النهائى.

وتوجه حمدى فتحى إلى ألمانيا اليوم بعد الحصول على التأشيرة من السفارة الألمانية فى مصر، وفقا للترتيبات الخاصة التى تم التنسيق لها من جانب الجهازين الإدارى والطبى بالأهلي، وكان اللاعب قد تواجد قبل سفره فى مران الفريق الذى أقيم أمس، وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على عقد جلسة مطولة معه للحديث عن كافة الترتيبات الخاصة برحلته العلاجية والتأكد من عدم وجود أية عقبات قبل السفر.

وتعرض حمدى فتحى لإصابة بقطع فى غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطنى قبل مواجهة كينيا الأخيرة التى أقيمت على ملعب برج العرب.