شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى عن جنوب أفريقيا: لو هما أقوى دفاع إحنا أفضل هجوم وجايبين6 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رمضان صبحى ، قائد المنتخب الأولمبى ولاعب الأهلى المعار إلى الفريق الأحمر من هدرسفيلد تاون الإنجليزى، عن عروض الاحتراف قائلا،" شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب قافل الباب أمام أى كلام عن أى عروض احتراف فى معسكر المنتخب الوطنى.. عندنا هدف ومركزين فيه إننا نفرح الشعب المصرى مش إننا نحترف، لما نقدر نفرح الناس هتتفتح لينا أبواب الاحتراف".

وعن التأهل إلى دور نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حالياً فى مصر قال رمضان صبحى، "كان علينا ضغوطات كبيرة فى الدور الأول، ونجحنا فى التعامل معها مع زيادة أعداد الجمهور، والضغط الوحيد علينا هو المسئولية تجاه منتخبنا وشعب مصر".

وأضاف قائد المنتخب الأولمبى، "هدفنا هو التأهل للأولمبياد، وبالتأكيد كل لاعب يتمنى الاحتراف لكننا لا نفكر الآن فى هذا الأمر، وحال التأهل للأولمبياد سيكون هناك تفكير بالتأكيد فى الاحتراف عقب الانتهاء منها، ومش مركز حالياً غير مع المنتخب الأولمبى ولا فى أى خطوة قبل كده أو بعد كده.. ومعنديش مقارنة بين المنتخب الأول والأولمبى، أنا مركز مع المنتخب الأولمبى حالياً.. إحنا مركزين نعمل حاجة للبلد.. الفترة اللى فاتت المنتخب الأول لم يكن زى ما الناس تتمنى لكن ده بيحصل وأتمنى ليهم التوفيق النهاردة فى مباراة جزر القمر".

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جاءت تصريحات رمضان صبحى فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة مصر أمام جنوب أفريقيا، المقرر لها غداً الثلاثاء، فى دور نصف نهائى البطولة الأفريقية، ويسعى المنتخب لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وعن قوة جنوب أفريقيا الدفاعية علق رمضان صبحى قائلا، "لو هما أقوى خط دفاع إحنا جايبين 6 أهداف وأقوى خط هجوم فى البطولة أيضًا".

وبذلك فضل رمضان صبحى عدم الحديث عن أى مسألة تخص استمراره مع الأهلى فى الموسم القادم من عدمه أو عودته للاحتراف بشكل حاسم مفضلاً التركيز الكامل مع المنتخب الأولمبى وتحقيق الهدف المنتظر للجميع بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو حيث قال اللاعب، "الوقت مش مناسب للكلام عن مستقبلى مع الاهلى سواء بالبقاء او الرحيل فى الصيف".