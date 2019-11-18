شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل المقاولون خلال فترة توقف الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس حالة التأهب استعداداً لاستئناف الدورى العام، حيث يخوض لاعبو ذئاب الجبل تدريبات مكثفة لاستعادة حماس انطلاقتهم فى بداية الدورى العام، وذلك قبل مواجهة أسوان يوم السبت المقبل.

المقاولون يكتفى بودياته الثلاثة

اكتفى المقاولون العرب بودياته الثلاثة التى خاضها على ملعبه بالجبل الأخضر خلال فترة التوقف، حيث فاز ذئاب الجبل على منوف بنتيجة 6/2، وتعادل فى الودية الثانية أمام طنطا بنترجة 1/1، قبل أن يفوز المقاولون على الطلائع فى الودية الأخيرة بثلاثية نظيفة.

المقاولون مكتمل الصفوف

بات فريق المقاولون العرب مكتمل الصفوف بعد عودة لاعبه أحمد الشيمى الذى كان قد تعرض لكدمة قوية فى الأنكل خلال مباراة الزمالك الأخيرة، فيما يواصل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل برنامجه العلاجى من التمزق فى العضلة الخلفية مع الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى المشارك فى كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

المقاولون يسعى إلى العودة للمربع الذهبي

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربى 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ويسعى ذئاب الجبل لاستعادة الانتصارات أمام أسوان والعودة من جديد إلى المربع الذهبى.