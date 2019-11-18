شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: فريقى جيل ذهبى جديد للكرة المصرية وسيدعمون المنتخب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب ، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن الجيل الحالى من المنتخب الأولمبى هو الأفضل، ويعتبر جيلا ذهبيا جديدا للكرة المصرية.

وقال شوقى غريب، فى المؤتمر الصحفى قبل مواجهة جنوب أفريقيا غدا فى نصف النهائى، إن الجيل الحالى سيكون نواة للمنتخب الأول، وسيتم الاستعانة بأكثر من لاعب منهم لدعم المنتخب الوطنى الأول وسيفيد الكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المدير الفنى أنه منتخب جنوب أفريقيا فريق قوى وصعب، ويضم لاعبين مميزين وسبق لنا مواجهته وديا قبل أمم أفريقيا، وهو ما يكشف لنا نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس.

وتابع أنه عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لمناقشة طريقة لعب المنافس والطريقة الأنسب لمواجهته، موضحاً أن فريقه جاهز تماماً لمباراة الغد التى يسعى فيها للفوز وحسم التأهل للأولمبياد.