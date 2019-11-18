شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على الدوليين ويؤكد للأجانب ضرورة العودة فى الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التواصل مع اللاعبين الدوليين خلال الساعات الأخيرة للاطمئنان على حالتهم، وتحدث مدير الكرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبين الأول والأولمبى، كما أجرى اتصالا بعلى معلول المنضم لمنتخب تونس، وجيرالدو الذى شارك أمس مع منتخب أنجولا أمام الجابون.

وأكد مدير الكرة أن عودة اللاعبين الدوليين ستكون فى الموعد المحدد، سواء الثنائى الأفريقى أو المتواجدين مع المنتخبين الأول والأولمبى.

ويواصل الفريق تدريباته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، ويخوض مرانه فى الرابعة عصر اليوم، ويلعب مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام الاتصالات لتجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد التوقف.