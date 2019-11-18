شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار فى جزر القمر قبل ساعات من مواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب المنتخب الوطنى الأول، صورة لهطول الأمطار فى جزر القمر قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر المحدد لها الثالثة عصرا فى ثانى مواجهات تصفيات أفريقيا، وعلق عليها بدعاء المطر، "اللهم صيبا نافعا".

ويدرس الجهاز الفنى للمنتخب العديد من خطط اللعب التى سيخوض بها مباراته أمام جزر القمر وإجراء تغييرات فى بعض المراكز لتعديل الأداء عن مباراة كينيا التى شهدت تراجع فى مستوى الفريق ككل ومستوى بعض اللاعبين،، ولكن ويواجه حسام البدرى أزمة فى مباراة اليوم أمام وهى قلة الأوراق الرابحة الموجودة معه على دكة البدلاء ما يدفعه للاعتماد على معظم العناصر التى لعبت مباراة كينيا، مثل محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء، بينما تتجه النية للدفع بأيمن أشرف للتأمين الدفاعى على حساب عبدالله جمعه وفى الوسط طارق حامد وعمرو السولية أمامهما محمود تريزيجيه وهناك مفاضلة للدفع بمحمود كهربا فى مركز صانع ألعاب على حساب محمد مجدى قفشة الذى يرغب الجهاز الفنى فى الاستفادة من مهاراته فى الشوط الثانى، كما سيتم الدفع بحسين الشحات فى الجناح الأيمن وسط منافسة كبيرة مع أحمد سيد زيزو والاعتماد على مهاجم صريح وهو حسام حسن من أجل مواجهة الأطوال فى منتخب جزر القمر فى خط الدفاع.