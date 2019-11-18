سوبر كورة.. رمضان صبحى كلمة السر فى صفقة كهربا بالأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستجدات كثيرة تطرأ على ملف محمود عبد المنعم كهربا نجم أفيس البرتغالى ومنتخبنا الوطنى فيما يخص وجهته المقبلة، خاصة بعد إعلان اللاعب رحيله عن ناديه البرتغالى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتلقى كهربا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، أبرزهم من الأهلي وبيراميدز واتحاد جدة السعودى، بالإضافة للزمالك الذى يرغب فى عودته من جديد، وشهدت مفاوضات الأهلي مع كهربا انفراجة واضحة خلال الأيام الماضية بالشكل الذى بات يُقرّب اللاعب الدولى من ارتداء قميص القلعة الحمراء خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة.
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