شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد يضع التشكيل الأمثل للفراعنة أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة مديره الفنى حسام البدرى مواجهة مهمة أمام جزر القمر فى الثالثة عصر اليوم الأثنين فى ثان جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون .
يدخل حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم افريقيا ، حيث تنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول و الثاني من كل مجموعة للدور الثاني وفي حالة تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة.
و يسعى منتخب مصر على تصحيح الأوضاع بعد خسارة نقطتين فى ضربة بداية التصفيات أمام كينيا بالتعادل 1 / 1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
ووضع جمال عبد الحميد نجم القطبين السابق التشكيل الأمثل للمنتخب فى هذا اللقاء من وجهة نظره و الذى جاء كالتالى :
محمد الشناوي ومحمود علاء و أحمد حجازي و أحمد فتحي و أيمن أشرف وطارق حامد وعمرو السولية ومحمود تريزيجيه ومحمد مجدى أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وحسام حسن.
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