شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ علاج أليو ديانج بالعلاج الطبيعى والجيم بعد إصابته بتمزق بالضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع المالي أليو ديانج ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مالى الذى ودع بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر.

واشتكى ديانج من آلام فى العضلة الضامة، وطلب الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من اللاعب إجراء أشعة للاطمئنان على حالته والتعرف على موعد انتظامه فى المران الجماعى خلال الفترة المقبلة، لتثبت الأشعة معاناته من تمزق في العضلة الضامة.

وأكد الجهاز الطبي أن ديانج مستمر فى برنامجه العلاجى والتأهيلي، لتجهيزه للمشاركة فى المران استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستويين المحلى والأفريقى، ويؤدى ديانج جلسة علاج طبيعى وأخرى فى الجيم، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادى وتم وضع برنامج خاص تمهيدا لعودته للمشاركة مع الفريق.