10 معلومات عن جزر القمر منافس مصر بتصفيات كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يحل المنتخب المصري ضيفا على جزر القمر، في تمام الثالثة عصر الاثنين، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

المباراة تقام على ملعب مالوزينى بالعاصمة مورونى، ويتسع لحضور 10 آلاف مشجع.

وتم تشييد الملعب عام 2016 فيما تم افتتاحه فى شهر مايو الماضى بمنحة من الحكومة الصينية.

منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة السابعة بـ3 نقاط، بعد الفوز على توجو خارج الديار بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب المصري أمام كينيا على برج العرب بهدف لكل فريق.

وترجع الخسارة الأخيرة لجزر القمر على ملعبه ترجع ليونيو 2016 أمام بوركينا فاسو بتصفيات أمم 2017، فيما فشلت منتخبات المغرب وغانا والكاميرون في الفوز أمام جزر القمر على ملعبها.

ويعد ألفاردو بن محمد أبرز لاعبي جزر القمر ونادي ريد ستار الصربي أحد أبرز اللاعبين، حيث أحرز 4 أهداف بتصفيات أمم 2019.

ونرصد لكم أبرز 10 معلومات عن دولة جزر القمر:

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جزر القمر هي دولة عربية تقع على المحيط الهندي تخضع لنظام حكم جمهوري رئاسي فيدرالي

رئيس جزر القمر هو غزالي عثمان، وعاصمتها موروني، وعملتها فرنك قمري KMF.

هي أصغر دولة أفريقية من ناحية المساحة؛ حيث تبلغ 1862 كيلو مترًا مربعًا.

يقدر عدد سكانها بـ832,322 نسمة، وتعد سادس أصغر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

تتكون الدولة رسميًا من أربع جزر كبرى: القمر الكبرى، وأنجوان، وموهيلي، ومايوت.

لاتحاد الجزر القمري 3 لغات رسمية وهي اللغة القمرية (شِقُمُر) واللغة العربية، والفرنسية.

جزر القمر كانت تحت الاحتلال الفرنسي حتى الاستقلال عام 1974.

كل الجزر حصلت على استقلالها باستثناء جزيرة مايوت التي فضلت البقاء تحت الحكم الفرنسي.