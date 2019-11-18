مدرب جنوب إفريقيا: فوز المنتخب الأول على مصر منح اللاعبين دعما نفسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد ديفيد نوتواني مدرب جنوب إفريقيا الأوليمبي تحت 23 سنة، أن فوز منتخب بلاده الأول أمام مصر بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة يمثل دعما نفسيا كبيرًا للاعبين.

وأطاح منتخب البافانا بافانا بالفراعنة من دور الـ16 بكأس الأمم التي أقيمت بمصر، بعد الفوز بهدف نظيف.

وعلق نوتواني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي استعدادا لمواجهة مصر: "لدينا فقط 4 أو 5 لاعبين كانوا مع المنتخب الأول، هي نقطة إيجابية، ولكن ليس كل اللاعبين يملكون الخبرات".

وأضاف نوتواني، أنه أتى إلى هنا للفوز بالبطولة، مشيرًا إلى أن النهائي المثالي بالنسبة له كان مواجهة مصر وجنوب إفريقيا.

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ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا، في تمام الثامنة مساء الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وأشار إلى أنه يعلم منتخب مصر جيدًا بعد المواجهة الودية قبل البطولة.

وأوضح: "لدي أهداف كثيرة أعمل لها، بالنسبة للهجوم رأيت أننا ضغطنا على نيجيريا وكوت ديفوار، وحصلنا على كرتين من الحارس نتيجة الضغط، واستغلينا الفرص التي أتيحت لنا".

وعن الضغط المنتظر من منتخب مصر، قال مدرب البافانا بافانا: "وضعنا حلولا لمواجهة مثل الضغط الهجومي لمصر، ونعمل على استغلال نقاط الضعف في منتخب مصر.. لا مشكلة إن وصلنا لضربات الترجيح، سنتخذ الطريقة الأمثل للفوز بتلك المباراة".