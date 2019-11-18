خريطة القناة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جزر القمر في الثالثة عصر اليوم الإثنين بملعب الأخير ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. وتعادل منتخب مصر في مباراة الافتتاح بملعبه أمام كينيا بهدف لكل فريق، بينما فاز منتخب جزر القمر خارج ملعبه بهدف نظيف أمام توجو. ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1"، حيث يبدأ الاستوديو التحليلي في الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة. ويضم الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة الإعلامي أحمد فؤاد مقدما، بجانب وائل جمعة لاعب منتخب مصر والأهلي الأسبق، وهيثم فاروق لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق.

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