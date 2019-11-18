شوقي غريب: درسنا جنوب افريقيا جيدًا وهدفنا التأهل للأولمبياد

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن شباب الفراعنة لم يقدموا شيئًا حتى الآن للكرة المصرية رغم الفوز في المواجهات الثلاثة السابقة بدور المجموعات من بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والتأهل إلى الدور نصف النهائي .

وقاتل شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة جنوب

أفريقيا في المربع الذهبي لأمم أفريقيا للشباب: " لم نقدم شيئًا للكرة المصرية حتى الآن، هدفنا الوصول إلى الأوليمبياد، درسنا منتخب جنوب أفريقيا جيدًا واستعدينا ليهم بشكل قوي جدا ونسعى لتحقيق هدفنا ".

وأضاف مدرب شباب الفراعنة: " الجيل الحالي للمنتخب

الأولمبي يشبه جيل 2001 الذي حقق برونزية كاس العالم للشباب .. الجيل الحالي لديه طاقة مخزونة فهو أكبر سنا من منتخب الشباب، الشعب المصري ينتظر مننا الدعم للمنتخب الأول لكي ينافس على التواجد في كأس العالم 2022 و2026 ".

وستقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا للشباب غدًا في الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 10 بصوت المعلق الرياضي حسام الدمسيسي .