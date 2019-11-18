بث مباشر لمباراة منتخبي مصر وجزر القمر بتصفيات أفريقيا

تقدم "بوابة الوفد" خدمة البث المباشر لمباراة منتخب مصر الأول ونظيره جزر القمر، وذلك في المواجهة التي تجمعهما في تمام الثالثة عصر اليوم، في إطار الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا 2021. في تمام الثالثة عصر اليوم، في إطار الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا 2021. جدير بالذكر أن منتخب مصر تعادل مع نظيره الكيني بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية. مباراة مصر وجزر القمر

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