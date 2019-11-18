رمضان صبحي: لم نحقق هدفنا .. وسنقاتل للفوز على جنوب أفريقيا

أكد رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي على أهمية مواجهة حنوب أفريقيا غدًا في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة .

وقال رمضان صبحي: لم نحقق هدفنا حتى الآن رغم الفوز في 3 مواجهات بدور المجموعات ، لدينا الدفعة القوية من أجل الفوز على منتخب

جنوب أفريقيا ، نعمل منذ عامين استعدادًا لتلك اللحظة وأتمنى الظهور بشكل جيد ".

وقال شوقي غريب في المؤتمر الصحفي للمباراة: الضغوط مستمرة ولن تنتهي إلا بشعور الشعب المصري أن هناك دعم قوي للمنتخب الأول قادمًا من المنتخب الأولمبي ،

نحاول تأهيل لاعيبنا نفسيا بشكل مستمر ".

وأضاف: "في البداية كنا نخشى تأثير الحضور الجماهير على اللاعبين، والآن أقول للجماهير لن نخذلكم فأنتم الداعم الأول للمنتخب خلال اللقاء ولن أنسى ما حدث في مباراة غانا ".

وستقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا للشباب غدًا في الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 10 بصوت المعلق الرياضي حسام الدمسيسي .