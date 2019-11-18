وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد الاسكواش.. ويكرم المدير الفني لمنتخب الرجال

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وأمير وجيه المدير الفني لمنتخب مصر للإسكواش للرجال. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للإسكواش. وكرم وزير الشباب والرياضة الكابتن أمير وجيه المدير الفني لمنتخب الرجال على الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية. على الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية. ويأتي اللقاء في اطار حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم كافة أوجه الدعم للاتحادات المصرية والمنتخبات القومية في جميع الألعاب الرياضة.

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