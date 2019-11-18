حارس الأولاد: لا نخشى أحدا.. نسعى لاستلهام روح الكبار في كأس أفريقيا

قال دارين جونسون حارس منتخب جنوب أفريقيا إن المباراة في مواجهة مصر كبيرة وصعبة، والفريق استعد جيدا لهذه المواجهة الصعبة، موضحا أن جنوب أفريقيا حضرت لمصر من أجل الفوز والتتويج بلقب البطولة ويجب أن يحذر منتخب مصر ويعلم جيدا أنه سيواجه خصما صعبا للغاية وتنتظره مباراة صعبة وقوية ولن تكون سهلة على الإطلاق.
أضاف حارس جنوب أفريقيا بأنه يشعر بالفخر كونه الحارسالوحيد بشباك خالية من الأهداف في البطولة، وهو يعطي جميع المنافسين نفس القدر من الأهمية، ولا يمكن تحديد لاعب بذاته يخشاه في منتخب مصر، وفريقه سيلعب أمام أصحاب الأرض بدون خوف أو قلق من أجل تحقيق المفاجأة والفوز وبلوغ الأولمبياد ونهائي البطولة.
الحارس قال إن فريقه سيعمل على تكرار ما حدثفي كأس أفريقيا للكبار والفوز على الفريق المصري واستلهام روح المنتخب الأول، ولكن الأمور مختلفة والبطولة مختلفة تماما والرغبة ليست واحدة والمباراة ستكون صعبة للغاية ولكن في النهاية الرغبة لدى الفريقين كبيرة في تخطي اللقاء والعبور للنهائي.
أوضح الحارس أن طموحه كبير في الفوز بلقب هذه البطولة مع منتخب بلاده والعودة بالكأس إلى جنوب أفريقيا كما أن اللعب في الأولمبياد أمر رائع للغاية ونسعى إليه. الحارس أكد أنه استعد جيدا للمباراة ومستعد تماما لمواجهة مصر والجمهور الكبير المنتظر حضوره.
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