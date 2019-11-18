شوقي غريب: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة وأتمنى الظهور بشكل جيد

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على صعوبة مواجهة مباراة جنوب في المباراة المقررة غدًا في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة .

وقال غرب: " منتخب جنوب أفريقيا قوي، واجهناهم مرتين وديا من قبل، لديهم فريق قوي ونجحوا في تسجيل هدف واحد في مشوارهم ولم يدخل مرماهم أي أهداف، درسنا

الخصم بشكل قوي جدا وتعرفنا على مواطن القوة والضعف لديهم ".

وستقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا للشباب غدًا في الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 10 بصوت المعلق الرياضي حسام الدمسيسي .