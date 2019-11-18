سيد عبدالحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي الدوليين

حرص الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التواصل مع اللاعبين الدوليين خلال الساعات الأخيرة للاطمئنان على حالتهم. وتحدث مدير الكرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبين الأول والأولمبي، كما أجرى اتصالا

بعلي معلول المنضم لمنتخب تونس، وجيرالدو الذي شارك أمس مع منتخب أنجولا أمام الجابون.

وأكد مدير الكرة أن عودة اللاعبين الدوليين ستكون في الموعد

المحدد لهم؛ سواء الثنائي الإفريقي أو المتواجدين مع المنتخبين الأول والأولمبي. ويواصل الفريق تدريباته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، حيث يخوض مرانه في الرابعة عصر اليوم، ويلعب مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام الاتصالات لتجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد التوقف.