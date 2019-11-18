أليو ديانج يبدأ برنامجًا علاجيًا مع الأهلي

خضع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مالي الذي ودع بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر.

واشتكى ديانج من آلام في العضلة

الضامة، وطلب الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من اللاعب إجراء أشعة للاطمئنان على حالته والتعرف على موعد انتظامه في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي أن ديانج مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي، لتجهيزه للمشاركة في المران استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستويين المحلي والإفريقي.

ويؤدي ديانج جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي وتم وضع برنامج خاص تمهيدا لعودته للمشاركة مع الفريق.