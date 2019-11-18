نتيجة مباراة مصر وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

يواجه منتخب مصر الأول نظيره جزر القمر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة فى تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 فى الكاميرون.

ويحل منتخب مصر ضيفاً على جزر القمر عصر اليوم الأثنين 18-11-2019, على ملعب “سيد محمد الشيخ ” فى عاصمة جزر القمر دي موروني، فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر, والساعة 13:00 بتوقيت جرينتش, وسط توقعات بحضور جماهيري كبير للمنتخب المستضيف.

ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ، بعدما خطف فوزا غالياً على منتخب توجو في ملعب الأخير بهدف نظيف، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثانى فى المجموعة السابعة بعد التعادل الثمين الذى حققه أمام المنتخب المصري، في الوقت الذى يقع فيه منتخب مصر الأول في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وتقبع توجو في ذيل التريب بلا نقاط.

وتعتبر المباراة صعبة على المنتخب المصري بسبب تعادله المخيب للآمال أمام كينيا 1 / 1 فى ضربة البداية باستاد برج العرب بالإسكندرية ، علاوة على فوز منتخب جزر القمر على منتخب توجو بهدف دون رد على ملعب الأخير وترتيب الفراعنة المتأخر في المجموعة السابعة بالمركز قبل الأخير.

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ويغيب عن المنتخب المصري نجمه الأول والأبرز ونجم نادي ليفربول محمد صلاح بسبب الإصابة، إلى جانب لاعبي بيراميدز بسبب القرار الانضباطي من المدرب، وبالتأكيد يتزعمهم النجم عبد الله السعيد، عدا ذلك فستكون كتيبة حسام البدري مكتملة الصفوف ومستعدة للمباراة الهامة جدًا في مشوار الوصول الإفريقي أمام جزر القمر.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1, وعبر فضائية بي إن سبورتس 1 المشفرة.