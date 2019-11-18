اونلاين | NOW LIVE| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر NOW LIVE| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب مصر الأول نظيره جزر القمر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق في الجولة الأولي من البطولة الإفريقية.

موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم

تنطلق مباراة مصر وجزر القمر اليوم الإثنين في تمام الساعة 03:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

تذاع مباراة مصر وكينيا عبر فضائية بي إن سبورتس 1 المشفرة، في البطولة الإفريقية.

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مباراة مصر وجزر القمر تأتي ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا لحساب المجموعة السابعة.

ويسعى الفراعنة لتعويض تعادلهم المخيب في الجولة الأولى أمام منتخب كينيا 1-1.

موعد مباراة مصر وجزر القمر سيكون يوم الاثنين 16:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1. ويسبق المباراة استديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 15:30.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر في بث مباشر عبر الانترنت