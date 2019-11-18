اونلاين | «كورة لايف - bein SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مصر NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف - bein SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مصر NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر نظيره جزر القمر غدًا الاثنين الموافق 18 نوفمبر الحالي، في إطار مباريات ذهاب الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر Advertisements مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجزر القمر على ملعب "مالوزين" في تمام الساعة 3 عصرًا، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات beIN Sports HD 1، و"تايم سبورت" بث أرضي.

وكان منتخب مصر تعادل أمام كينيا في الجولة الأولى على ملعبه بنتيجة 1-1، فيما نجح منتخب جزر القمر في الفوز على توجو خارج الديار بهدف دون رد.

وتعد المباراة التي تجمع المنتخبين غدًا هي الأولى بين مصر وجزر القمر في تاريخ المنتخبين، سواء في التصفيات أو في أمم أفريقيا، وحتى على صعيد المواجهات الودية.