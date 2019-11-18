اونلاين | «يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش مصر جودة متعددة NOW

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يلتقي منتخب مصر نظيره جزر القمر غدًا الاثنين الموافق 18 نوفمبر الحالي، في إطار مباريات ذهاب الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجزر القمر على ملعب "مالوزين" في تمام الساعة 3 عصرًا، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات beIN Sports HD 1، و"تايم سبورت" بث أرضي.

يلا شوت حصري مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر جوال اليوم 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا جزر القمر Vs مصر. البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الثانية). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : غير معروف . المعلق : علي محمد علي مباراة مصر وجزر القمر يلا شوت من خلال خدمة مباريات اليوم التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بمواجهة منتخب جزر القمر وقد حصد المنتخب المصري نقطة من اللقاء السابق مع منتخب كينيا

يواجه منتخب مصر الأول نظيره جزر القمر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق في الجولة الأولي من البطولة الإفريقية.

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موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم

تنطلق مباراة مصر وجزر القمر اليوم الإثنين في تمام الساعة 03:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

تذاع مباراة مصر وكينيا عبر فضائية بي إن سبورتس 1 المشفرة، في البطولة الإفريقية.

وكان منتخب مصر تعادل أمام كينيا في الجولة الأولى على ملعبه بنتيجة 1-1، فيما نجح منتخب جزر القمر في الفوز على توجو خارج الديار بهدف دون رد.

وتعد المباراة التي تجمع المنتخبين غدًا هي الأولى بين مصر وجزر القمر في تاريخ المنتخبين، سواء في التصفيات أو في أمم أفريقيا، وحتى على صعيد المواجهات الودية.