اونلاين | "رابط يوتيوب" مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

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يواجه منتخب مصر الأول نظيره جزر القمر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق في الجولة الأولي من البطولة الإفريقية.

موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم

تنطلق مباراة مصر وجزر القمر اليوم الإثنين في تمام الساعة 03:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

تذاع مباراة مصر وكينيا عبر فضائية بي إن سبورتس 1 المشفرة، في البطولة الإفريقية.

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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة مصر وجزر القمر تأتي ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا لحساب المجموعة السابعة.

ويسعى الفراعنة لتعويض تعادلهم المخيب في الجولة الأولى أمام منتخب كينيا 1-1.

موعد مباراة مصر وجزر القمر سيكون يوم الاثنين 16:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1. ويسبق المباراة استديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 15:30.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.