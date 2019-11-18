اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش مصر YALLA ONLINE

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وتنطلق مباراة مصر وجزر القمر في الساعة الثالثة عصر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة وهي المباراة التي يبحث فيها منتخب الفراعنة خارج الديار لتصحيح وضعه بالمجموعة السابعة في ظل غياب نجمه الأول محمد صلاح للإصابة التي لحقت به في مباريات الدوري الإنجليزي ومنعته من المشاركة مع المنتخب الوطني في مباراته الأولى ضد كينيا والتي انتهت بالتعادل.

مباراة مصر ضد جزر القمر اليوم أصبحت مصيرية بالنسبة للجهاز الفني بقيادة حسام البدري الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب النتيجة المتواضعة أمام كينيا والخسارة اليوم أمام جزر القمر قد تطيح بفرص المنتخب المصري في بلوغ نهائيات أمم أفريقيا والمقرر إقامتها ٢٠٢١ في الكاميرون.

شاهد بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد جزر القمر

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

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مباراة مصر وجزر القمر تأتي ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا لحساب المجموعة السابعة.

ويسعى الفراعنة لتعويض تعادلهم المخيب في الجولة الأولى أمام منتخب كينيا 1-1.

موعد مباراة مصر وجزر القمر سيكون يوم الاثنين 16:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1. ويسبق المباراة استديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 15:30.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.