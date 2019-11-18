اونلاين | «كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر يلا شووت FILGOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع NOW

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مباراة مصر وجزر القمر ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا ستكون متاحةً مباشرةً وحصرياً عبر beIN SPORTS.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة مصر وجزر القمر تأتي ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا لحساب المجموعة السابعة.

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ويسعى الفراعنة لتعويض تعادلهم المخيب في الجولة الأولى أمام منتخب كينيا 1-1.

موعد مباراة مصر وجزر القمر سيكون يوم الاثنين 16:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1. ويسبق المباراة استديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 15:30.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.