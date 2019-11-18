اونلاين | مباشر ... مباراة مصر وجزر القمر لايف بجودة HD Egypt

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اون لاين نيوز بث مباشر لمباراة مصر ضد جزر القمر اليوم الإثنين في الجولة الثانية لتصفيات المجموعة السابعة التي تضم مصر وجزر القمر وكينيا وتوجو.

وكان المنتخب المصري تعادل على أرضه ضد كينيا بنتيجة ١-١ في إفتتاح مباريات المجموعة السابعة بينما حقق منتخب جزر القمر مفاجأة بالفوز خارج الأرض على توجو ليتصدر المجموعة برصيد ٣ نقاط بينما يتقاسم المنتخب المصري المركز الثاني مع المنتخب الكيني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

موعد البث المباشر لمباراة منتخب مصر اليوم ضد جزر القمر

وتنطلق مباراة مصر وجزر القمر في الساعة الثالثة عصر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة وهي المباراة التي يبحث فيها منتخب الفراعنة خارج الديار لتصحيح وضعه بالمجموعة السابعة في ظل غياب نجمه الأول محمد صلاح للإصابة التي لحقت به في مباريات الدوري الإنجليزي ومنعته من المشاركة مع المنتخب الوطني في مباراته الأولى ضد كينيا والتي انتهت بالتعادل.

مباراة مصر ضد جزر القمر اليوم أصبحت مصيرية بالنسبة للجهاز الفني بقيادة حسام البدري الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب النتيجة المتواضعة أمام كينيا والخسارة اليوم أمام جزر القمر قد تطيح بفرص المنتخب المصري في بلوغ نهائيات أمم أفريقيا والمقرر إقامتها ٢٠٢١ في الكاميرون.

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شاهد بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد جزر القمر

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مباراة مصر وجزر القمر تأتي ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا لحساب المجموعة السابعة.

ويسعى الفراعنة لتعويض تعادلهم المخيب في الجولة الأولى أمام منتخب كينيا 1-1.

موعد مباراة مصر وجزر القمر سيكون يوم الاثنين 16:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1. ويسبق المباراة استديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 15:30.