اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أم

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مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بالجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا وتعتبر مباراة مصر وجزر القمر من أهم مباريات تلك الجولة وذلك بسبب تعثر المنتخب المصري علي أرضة ووسط جماهيرة بالجولة الأولي بالتعادل أمام المنتخب الكيني مما جعل الضغوط تزداد علي منتخب مصر وجهازة الفني الذي سيخوض مواجهة الليلة ولابديل أمام سوي حصد النقاط الثلاثة وذلك علي الرغم من إقامة اللقاء خارج الديار وذلك مايزيد من صعوبة المواجهة الليلة علي المنتخب المصري.

مباراة مصر وجزر القمر مواجهة متكافئة وذلك علي الرغم من الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبان ولكن لن تكون مفأجاة في حال تحقيق منتخب جزر القمر نقاط اللقاء الثلاثة علي حساب المنتخب المصري بالإخص أن هناك تطورات إيجابية طرأت على منتخب جزر القمر خلال السنوات الأخيرة الماضية وذلك علي الرغم من عدم تأهلة لكأس أمم أفريقيا الأخيرة التي قد أقيمت في مصر ولكن منتخب جزر القمر قد حقق نتائج غير مفاجئة خلال التصفيات حيث قد حقق التعادل الإيجابي أمام الكاميرون بالجولة الثالثة أيضاً قد حقق التعادل أمام المنتخب المغربي يذكر أن هاتان المواجهتان قد خاضهما منتخب جزر القمر علي أرضة ووسط جماهيرة.

مصر كان لديها العديد من المشاكل الفنية خلال مواجهة كينيا أهمها بالطبع عملية بناء هجمات منظمة والخروج بالكرة من الخلف للأمام وذلك علي الرغم من الأستحواذ الكامل للمنتخب المصري علي الكرة منذ بداية اللقاء وعد ممارسة المنتخب الكيني الضغط الأمامي علي الدفاعات المصرية ولكن تظل المشكلة مستمرة لذلك سنجد هناك احتفاظ كبير بالكرة من جانب ثنائي قلبي الدفاع أحمد حجازي ومحمود علاء.

هناك أربعة أسباب تجعل المنتخب المصري يعاني بشكل كبيرة في عملية الخروج بالكرة وبناء هجمات منظمة السبب الأول هو ضعف ثنائي وسط الميدان طارق حامد وعمرو السولية في عملية بداية الهجمات ونقل الكرة تحت ضغط لذلك في بعض الأحيان نجد قفشة يقوم بالنزول في وسط الميدان وبالتالي تتحول الطريقة من 4-2-3-1 إلي 4-3-3 بوجود ثلاثي في وسط الميدان مجدي قفشة وطارق حامد والسولية ولكن تلك الحلول لم تأتي بثمارها السبب الثاني هو ضعف قدرات الظهيرين عبد الله جمعة وأحمد فتحي في بداية النقل أما السبب الثالث هو البطيء الكبير في نقل الكرة من جانب ثنائي قلبي الدفاع أحمد حجازي ومحمود علاء أما النقطة الرابعة هو عدم ممارسة المنتخب المصري عملية الضغط الأمامي علي دفاعات المنتخب الكيني وذلك يعتبر حل مثلي من أجل أن يتفادي منتخب مصر ببناء الهجمة من الخلف للأمام.

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بالشوط الثاني بدأ المنتخب الكيني يقوم بالضغط الأمامي علي دفاعات المنتخب المصري وذلك جعل مشاكل المنتخب المصري الدفاعية تزداد وأصبح هناك صعوبات بالغة في خروج الكرة من الخلف للأمام وذلك جعل حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري يقوم بأجراء أو تعديلاتة الفنية بخروج مجدي قفشة ونزول محمد النني وهنا تحول الرسم الخططي من 4-2-3-1 إلي 4-3-3 تغير بالطبع غير منطقي بالإخص المنتخب المصري يعاني في الخروج بالكرة لذلك خروج صانع الألعاب ونزول وسط ميدان ليس لدية قدرات هجومية أمر غير منطقي على الإطلاق.

حسام البدري قام بأجراء ثاني تغيراتة بخروج السولية ونزول أحمد جمعة كمهاجم صريح وتحرك كهربا من مركز المهاجم لمركز الجناح الأيسر وبذلك أصبح تركيبة وسط الميدان مكونة من طارق حامد والنني وبذلك عاد الأعتماد علي الرسم الخططي 4-2-3-1 تلك التعديلات لم تغير من الشكل الهجومي للمنتخب المصري فقط تم الأعتماد علي المهارات الفردية من جانب كهربا وحسين الشحات, أيضاً منتخب مصر كان لدية مشاكل دفاعية وبالإخص في حالة الهجمة المرتدة التي أعتمد عليها المنتخب الكيني بشكل كبير.

هجمات مرتدة من جانب كينياهجمات مرتدة من جانب كينيا

كما تحدثنا منتخب مصر لدية مشاكل كبيرة في منطقة العمق وبالتالي اللجوء لمنطقة الأطراف سيكون الحل الأمثل لهذة المشكلة لذلك مواصلة الأعتماد علي محمود كهربا كمهاجم صريح أمر غير منطقي علي الأطلاق في ظل القدرات الفردية والسرعات التي يمتلكها اللاعب والتي يمكن للمنتخب المصري الأستفادة بها في الأختراق من الطرف الأيسر بالإخص أن هناك تفاهم كبير بين كهربا وعبد الله جمعة الظهير الأيسر في ظل تواجدهما بالموسم الماضي مع الزمالك المصري لذلك الأفضل بالنسبة منتخب مصر الأعتماد علي الرسم الخططي 3-4-3 من أجل إعطاء حرية هجومية كبيرة للثنائي عبد الله جمعة وأحمد فتحي أيضاً من ضمن الحلول التي يمكن أن يلجأ لها المنتخب المصري هو تقارب الخطوط والتحرك بدون كرة تلك الأمور دون شك ستجعل المنتخب المصري ليس لدية مشاكل في الخروج بالكرة.