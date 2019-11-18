رياضة | نجم جديد يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جديد يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقلت المنافسة الحامية بين الغريمين الأزليين ريال مدريد وبرشلونة من أجل تدعيم صفوفهما خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية القادمتين.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية تنافساً شديداً بين العملاقين على عدة صفقات أبرزها ماتياس دي ليخت اللذي إختار يافنتوس، والبرازيلي نيمار الذي بقي في باريس سان جيرمان، والبرازيلي الشاب رودريجو جوس الذي ذهب لريال مدريد.

مدافع إنتر ميلان صراع بين ريال مدريد وبرشلونة

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بضم المدافع السلوفاكي الدولي "ميلان سكرينيار" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية أن عملاقي إسبانيا قد يتقدمان بعروض لضم سكرينيار في يناير القادم.

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واعترفت الصحفية بصعوبة رحيل اللاعب في يناير القادم، على أن يكون إنتقال اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في حال موافقة النيرادزوري على رحيله.

ويرتبط صاحب الـ 24 عاماً بعقد يمتد مع الإنتر حتى عام 2023، الأمر الذي سيزيد تكلفة إنتقال اللاعب.

ورفضت إدراة إنتر ميلان خلال الصيف الماضي عرضين من مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين لضم اللاعب مقابل 60 مليون يورو.

وازدادت قيمة سكرينيار السوقية في الوقت الحالي بالتأكيد، لا سيما بعد المستوى الجيد الذي ظهر به هذا الموسم مع مدربه أنطونيو كونتي.

وانضم سكرينيار لصفوف إنتر ميلان في صيف عام 2017 في صفقة قدرت بحوالي 30 مليون يورو.