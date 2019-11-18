رياضة | بينهم ليفربول.. موهبة إنجليزية جديدة تشعل الصراع بين الأندية في البريميرليج

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كشفت تقارير عن أن نادي تشيلسي دخل ضمن سباق الحصول على خدمات مهاجم ويجان أثليتيك جو جيلهاردت بأنه سيكون توقيع محتمل في المستقبل للبلوز.

شارك اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بشكل منتظم في تشكيلة الفريق الأول في استاد DW هذا الموسم ، حيث حقق ما مجموعه سبع مباريات بديلة في البطولة.

تم ربط منتخب إنجلترا تحت 18 عام بأمثال ليفربول ومانشستر يونايتد ، اللذين قد يكونان على استعداد للانتقال للمراهق في يناير أو في نهاية الحملة.

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ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة ديلي ستار ، يرى تشيلسي أيضًا جيلهاردت كإضافة محتملة حيث يراقب فرانك لامبارد تقدم أفضل اللاعبين في كرة القدم الإنجليزية.

في الوقت الذي يقضي فيه البلوز حاليًا حظراً على النقل من نافذتين ، سيتطلع سكان غرب لندن إلى خفض العقوبة إلى النصف قبل نهاية عام 2019.

صعد جيلهاردت عقدًا مؤخرًا الأسبوع الماضي ، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يمنع الفرق من تقديم عطاءات لتوقيعه ..