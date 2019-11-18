رياضة | أبيدال يصدم جماهير برشلونة بشأن فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبيدال يصدم جماهير برشلونة بشأن فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح المدير الرياضي لنادي برشلونة إريك أبيدال أنه لا توجد خطط لإقالة المدرب إرنستو فالفيردي من مخبأ الفريق الكتالوني.

بينما يقف العمالقة الكتالونيون في صدارة ترتيب الدوري الأسباني ، أدت ثلاث هزائم من 12 مباراة إلى انتقاد الإسباني.

ومع ذلك ، على الرغم من أداء برشلونة بشكل غير متسق في دوري أبطال أوروبا ، كرر أبيدال دعم النادي لرئيسه الحالي.

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وقال الفرنسي في تصريحات تليفزيونية: "في هذه الحالات ، يمكنك أن تعتقد أن المدرب هو المسؤول ، ولكن عليك أن تحلل كل شيء. ما الذي يجلبه المدرب للفريق والعكس بالعكس؟ نحن ندعم المدرب ونمنحه كل المعلومات ، على الرغم من أن يوما بعد يوم له.

وتابع : "هناك أندية تغير المدربين بعد نتائج سيئة ، لكن عليك دائمًا النظر إلى الموقف الأوسع. إذا رأى المدرب أنه يمكن تحسينه ، فيجب أن تدعمه".

يذكر أن برشلونة سوف يواجه فريق ليجانيس يوم السبت في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز لمواصلة مهمة ميسي وروفقاؤه في صدارة وإعتلاء الليجا.