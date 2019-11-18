رياضة | حارس جنوب إفريقيا: سنكرر سيناريو الكبار ونطيح بمنتخب مصر

قال دارين جونسون حارس منتخب جنوب إفريقيا إن المباراة في مواجهة مصر كبيرة وصعبة، والفريق استعد جيدا لهذه المواجهة الصعبة موضحًا أن بلاده حضرت لمصر من أجل الفوز والتتويج بلقب البطولة.

وأضاف: "يجب أن يحذر منتخب مصر ويعلم جيدا أنه سيواجه خصما صعبا للغاية وتنتظره مباراة صعبة وقوية ولن تكون سهلة على الإطلاق".

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وأشار حارس جنوب إفريقيا إلى أنه يشعر بالفخر كونه الحارس الوحيد بشباك خالية من الأهداف في البطولة، وهو يعطي جميع المنافسين نفس القدر من الأهمية، ولا يمكن تحديد لاعب بذاته يخشاه في منتخب مصر، وفريقه سيلعب أمام أصحاب الأرض بدون خوف أو قلق من أجل تحقيق المفاجأة والفوز وبلوغ الأولمبياد ونهائي البطولة.

وأوضح أن فريقه سيعمل على تكرار ما حدث في كأس أفريقيا للكبار والفوز على الفريق المصري واستلهام روح المنتخب الأول، ولكن الأمور مختلفة والبطولة مختلفة تماما والرغبة ليست واحدة والمباراة ستكون صعبة للغاية ولكن في النهاية الرغبة لدى الفريقين كبيرة في تخطي اللقاء والعبور للنهائي.

وكشف عن أن الفوز بلقب هذه البطولة مع منتخب بلاده والعودة بالكأس إلى جنوب أفريقيا كما أن اللعب في الأولمبياد أمر رائع للغاية ونسعى إليه.