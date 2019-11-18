رياضة | الأهلي يحدد مواعيد عودة اللاعبين الدوليين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد مواعيد عودة اللاعبين الدوليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، التواصل مع اللاعبين الدوليين خلال الساعات الأخيرة للاطمئنان على حالتهم.

وتحدث مدير الكرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبين الأول والأولمبي، كما أجرى اتصالا بعلي معلول المنضم لمنتخب تونس، وجيرالدو الذي شارك أمس مع منتخب أنجولا أمام الجابون.

وأكد مدير الكرة أن عودة اللاعبين الدوليين ستكون في الموعد المحدد لهم؛ سواء الثنائي الإفريقي أو المتواجدين مع المنتخبين الأول والأولمبي.

ويواصل الفريق تدريباته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، حيث يخوض مرانه في الرابعة عصر اليوم، ويلعب مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام الاتصالات لتجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد التوقف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل على ستاد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ثم يطير إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري في بداية مشواره بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.