رياضة | مدرب جنوب إفريقيا: سأدافع منتخب مصر "السريع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب إفريقيا: سأدافع منتخب مصر "السريع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قال ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي أن مباراة الغد أمام مصر صعبة للغاية كونها في نصف نهائي ومؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 مشيرًا إلى أن مباراة الفراعنة كبيرة خاصة في ظل إقامتها على استاد القاهرة بعد تعود فريقه على ملعب السلام.

وأضاف في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "واجهنا مصر في مباراة ودية واستفدنا منها كثيرا لذلك فنحن جاهزون للمباراة والفريق الأفضل سيفوز وحاليا وصلت البطولة إلى مرحلة الحسم لذلك سنواجه مصر بأفضل فريق لدينا".

وتابع : "نحن نلعب بتوازن كبير لكن عندما شاهدنا مبارياتنا في دور المجموعات بالبطولة وقفنا على بعض الأخطاء وحرصنا على تصحيحها قبل مباراة الغد".

وأردف : " بكل تأكيد لدي أهداف كثيرة أعمل لها لذلك كان اللجوء إلى الدفاع أمام نيجيريا وكوت ديفوار وتمكنا من استغلال الفرص التي اتيحت لنا في الهجوم لذلك سنستمر في أسلوبنا نظرا لنجاحنا به".

Advertisements

وواصل : " منتخبنا الأول قدم أداء قوي في أمم إفريقيا 2019 وثلاث من لاعبي فريقي اكتسبوا الخبرة من خلال مشاركتهم في بطولة الكبار لذلك فهم إضافة كبير لنا".

واستطرد : "كرة القدم المصرية أكثر فنية وبدنية مننا لكننا سنسعى لتحقيق الانتصار والتأهل للمباراة النهائية فنحن أتينا إلى مصر لتحقيق اللقب وكنت أتمنى مواجهة مصر في النهائي وليس نصف النهائي خاصة أنها ستلعب أمام جماهيرها الكبيرة".

وأنهى : "الفريق الذي يأتي بثقة كبيرة مثل مصر يشكل علينا ضغط كبير نظرا لما يمتلكه من قدرات هجومية كبيرة وهو سريع للغاية لكننا نلعب بشكل جيد في الدفاع وفريقي اكتسب العديد من الخبرات أثناء البطولة وفي حال خوضنا لركلات الترجيح في المباراة سيكون رائع لنا".

