رياضة | برشلونة يتمسك بالصفقة التاريخية

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يتمسك نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسيي في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب ما أفادته تقارير صحفية إسبانية.

ويرغب نادي برشلونة في استعادة نيمار دا سيلفا في الصيف المقبل، وتدعيم هجوم فريق البلوجرانا بعدما رحل عن النادي في صيف 2017.

وذكرت صحيفة "السبورت" الكتالونية بأن برشلونة يحتفظ البارسا بملف التوقيع مع البرازيلي على الطاولة، لتنشيطه في الصيف المقبل".

وأضافت الصحيفة بأن نيمار يتخذ خطوات إضافية من اجل الانتقال للكامب نو، عن طريق رفض تجديد عقده لغاية عام 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملف نيمار في برشلونة وانتقاله للنادي الكتالوني لا يزال مفتوحًأ ويرغب في العودة والنادي يسعى لضمه.