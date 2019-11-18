رياضة | مدرب غانا: منتخب مصر خدمنا بمواجهة كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب غانا: منتخب مصر خدمنا بمواجهة كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيما تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، إن مباراة الغد أمام كوت ديفوار صعبة للغاية كونها نصف نهائي ومؤهلة لأولمبياد طوكيو، مشيرا إلى قوة المنتخب الإيفواري وجميع المنتخبات التي شاركت في البطولة، موضحا أنه على ثقة من لاعبيه وقدرتهم على العبور والتأهل لمباراة النهائي والتتويج باللقب في ظل التدرج خطوة بعد خطوة والتطور في الأداء والمستوى الفني.

أشار المدرب إلى أن مصر نجحت في الفوز على الكاميرون لتصدر المجموعة وساعدتنا على التأهل، وشوقي غريب مدرب المنتخب المصري قال إنه سيلعب من أجل الفوز واللعب النظيف كما أن غانا حققت الهدف المطلوب وفازت على مالي وحصدت بطاقة التأهل لنصف النهائي.

شدد مدرب غانا على أن فريقه لا يضم أي إصابات بعيدا عن قائد الفريق الذي أصيب أمام مالي ولكنه جاهز للقاء نصف النهائي، وهو موجود على رأس الجهاز الفني ويراقب جميع المنتخبات المشاركة ويختار التشكيل المطلوب والخطة المناسبة، وبسبب صعوبة الحصول على معلومات كاملة عن المنتخبات فإنه يضع الخطة وفقا لما لديه من المعلومات، موضحا أن مباراة كوت ديفوار ستكون صعبة للغاية وتكتيكية لرغبة الفريقين في العبور لأولمبياد طوكيو.

المدرب أضاف بأن مباراة الغد أمام فريق قوي للغاية وغانا وكوت ديفوار متشابهان إلى حد كبير في الأداء والمستوى وطريقة اللعب وسيكون اللقاء صعبا كونه مؤهل للأولمبياد والكل يدرك مدى أهمية هذه المواجهة الصعبة ولكن فريق غانا قادر على الفوز والوصول إلى النهائي.

أوضح أنه سيشاهد مباريات كوت ديفوار في البطولة والإعداد للقاء سيختلف قليلا عن باقي المباريات في دور المجموعات كونها مواجهة نصف نهائي والفائز منها سيعبر للأولمبياد، وكل مباراة مختلفة عن الأخرى ودائما ينظر للقاءات بشكل مختلف، وشاهد الفريق الإيفواري في مباراته الماضية ويعلم عنه كل شيء وبعد ١٠ دقائق من مباراة الغد سيظهر الشكل مختلفا ومتناسقا.