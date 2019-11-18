رياضة | "يبواه" غانا: سنقاتل أمام كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يبواه" غانا: سنقاتل أمام كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ياو يبواه لاعب منتخب غانا الأولمبي أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة كوت ديفوار المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما.

قال يبواه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن مستعدون لهذه المباراة ويتبقى 4 فرق فقط في البطولة وبكل تأكيد هم يستحقون التواجد بهذا الدور وسنفعل كل شئ من أجل التأهل للنهائي".

وأضاف : " نستطيع تقليل الضغط علينا وبكل تأكيد انتظرنا فوز مصر على الكاميرون من أجل التأهل للدور المقبل وضمنا ذلك بعد فوزنا على مالي".

وأردف : " سنفعل كل شئ من أجل الفوز على كوت ديفواز فنحن نمتلك كل مقومات الفوز خاصة وأننا نأمل في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية".