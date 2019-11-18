رياضة | عاجل.. نيمار في طريقه إلى برشلونة بثغرة قانونية مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نيمار في طريقه إلى برشلونة بثغرة قانونية مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض البرازيلي نيمار دا سيلفا لاع باريس سان جيرمان تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي حسبما أكده تقارير صحفية في إسبانيا.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل والعودة مجددا لصفوف ناديه السابق برشلونة.

وذكرت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن نيمار لا يريد الاستمرار في باربس سان جيرمان وأولوياته هي الانضمام إلى برشلونة.

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وأضافت الصحيفة بأن النادي الفرنسي عرض على نيمار تجديد تعاقده لـ3 مواسم أخرى غير الموسمين المتبقيين في قيمة تعاقده لكنه رفض.

وتابعت الصحيفة بأن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2020 وطلب النادي تجديده معه حتى صيف 202 لكن نيمار يرفض ذلك رغم المقابل المادي المغري لإقناعه بالبقاء.

وأشارت الصحيفة بأن نيمار يمكنه الخروج من باريس سان جيرمان الصيف المقبل من خلال اللجوء للفيفا، ودفع 180 مليون يورو تعويض إلى باريس سان جيرمان بعد مرور 3 مواسم في تعاقده مع النادي الفرنسي.